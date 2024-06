A tutto gas. Rispettando le regole

"Io guido da sola" e da quando indossa la tuta di pelle è diventata un’icona dei social. Lei, giovane bella e grintosa, è Lorena Bega, classe 1990. Prova a superare il cliché "donne e motori" a suon di scatti su Instagram, dove è seguitissima. "Quello delle donne su due ruote è un mondo difficile – dice - perchè alcune vorrebbero essere dei maschi, mentre altre vogliono dimostrare agli uomini di saper cambiare una gomma meglio di loro. Io, invece, punto solo a divertirmi". Lorena si fa immortalare spesso in sella a sportive, enduro, roadster e café racer tra le strade di Milano e non solo, senza disdegnare gli scooter, le e-bike e le biciclette da off-road. Con un occhio sempre al contachilometri. Il suo motto è "Non correre più forte di quanto il tuo angelo custode possa andare", ed è così che punta a sensibilizzare i giovani alla sicurezza su strada.