In media, le ore di musica ascoltate a settimana nel 2023 a livello globale. Siamo la generazione del “sottofondo“: non esiste un momento in cui il silenzio sia preferibile se c’è la possibilità di ascoltare una buona canzone. E questo accade per diverse ragioni. Innanzitutto, esistono musiche per ogni occasione: quelle ideali da ascoltare quando si studia o si prepara la cena. Quelle che ci accompagnano durante gli allenamenti, o che canticchiamo mentre siamo in auto.

La musica è oggi anche più facilmente accessibile, grazie alla diffusione massiccia di app di streaming on demand, come Spotify e AppMusic, che creano playlist personalizzate per ogni utente, basate sulle singole esperienze musicali. E poi la musica ci fa sentire più felici: quando la ascoltiamo, produciamo endorfina, una sostanza chimica comunemente conosciuta per stimolare il buon umore.

Tornando alla media mondiale ripresa dall’analisi annuale sulla musica realizzata della Federazione Internazionale dell’Industria Fonografica (IFP), anche se il pop continua a essere il genere più diffuso, nel mondo si ascoltano in media circa otto generi musicali, tra i quali aumenta il peso della musica locale, come il sertanejo in Brasile, la canzone francese in Francia o il pop italiano, appunto, in Italia.

a cura di Sofia Spagnoli