Napoli, travolto sulle strisce pedonali da una moto lanciata a forte velocità: 65enne morto sul colpo

Napoli, 29 luglio 2023 – Scende dall’autobus sotto casa, attraversa la strada sulle strisce pedonali e viene travolto da una moto lanciata a forte velocità: è morto così, sul colpo, ieri sera in via Raffaele Ruggero ad Agnano, quartiere nella zona occidentale di Napoli, un uomo di 65 anni che stava rincasando.

L’incidente

Sull’esatta dinamica dell’incidente sono ancora in corso tutti gli accertamenti della polizia municipale che visionerà i filmati delle telecamere della zona, ma alcuni elementi sembrano già sicuri, confermati da molti passanti che hanno assistito alla scena: la vittima 65enne stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, mentre la moto, una Kawasaki Z900, l'ha centrato in pieno a velocità sostenuta. Dopo l'allarme di alcuni passanti, sul posto sono arrivate due ambulanze. I soccorsi sono stati inutili per il 65enne, morto sul colpo. Il giovane alla guida della moto, rimasto ferito nell'incidente, è stato trasportato in ospedale: è ferito ma non è in gravi condizioni.