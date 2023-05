Sant’Anastasia, spari contro un bar. Feriti padre, madre e figlia: stavano mangiando

Napoli, 24 maggio 2023 – Raggiunti da colpi di arma da fuoco mentre mangiavano ai tavolini di un bar. Padre, madre e figlia sono rimasti feriti ieri sera, fortunatamente in modo non grave, a Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Secondo le prime informazioni che emergono dalle indagini non erano loro gli obiettivi dei proiettili sparati in piazza Cattaneo, almeno, 10, da due uomini.

Il padre, 43 anni, è stato ferito lievemente alla mano, la madre 35enne è stata colpita all'addome e la figlia di 10 anni alla testa. La bimba ora si trova all'ospedale pediatrico Santobono. Non è in pericolo di vita ma deve essere operata. Sulla vicenda indagano i Carabinieri.

Notizia in aggiornamento