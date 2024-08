Ragazzino picchiato dal branco: "Se parli con tua madre, ti appendiamo come Cristo in croce”

Napoli, 11 agosto 2024 – Ragazzino picchiato e deriso da un branco di giovani più grandi di lui. All'indomani del caso di Vieste, spunta anche in Campania un video in cui un minorenne viene schiaffeggiato e deriso da una gang. “Se parli con tua madre ti appendiamo come Cristo in croce”, è una delle minacce indirizzate al ragazzino. Che alla fine viene costretto a baciare le mani a ogni componente del branco. É successo a Sirignano, in provincia di Avellino.

Violenze fisiche e psicologiche contro il ragazzino da parte dei suoi persecutori, mentre un altro componente del gruppo riprende tutto con il cellulare. A pubblicare il video con le immagini choc, dopo aver reso irriconoscibili i protagonisti delle violenze, è il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli. Borrelli spiega di aver ricevuto il filmato da Sirignano, un piccolo comune in provincia di Avellino.

“Un gravissimo episodio di bullismo – commenta Borrelli – per il quale auspico che l'intera comunità locale si schieri apertamente in favore della giovanissima vittima aiutandoci a risalire all'identità di tutti i protagonisti di questa vigliacca aggressione”.