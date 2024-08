Rissa a Ercolano: calci e spintoni in spiaggia. Il sindaco condivide il video

Napoli, 7 agosto 2024 – Urla, ma soprattutto spintoni e calci: è il riassunto di una maxirissa che ieri pomeriggio ha coinvolto un folto gruppo di giovani sulla spiaggia di Ercolano (Napoli), in località La Favorita. I carabinieri si sono precipitati sul posto, ma al loro arrivo non c’era già più nessuno. Si sta ora lavorando per ricostruire quanto accaduto, così da risalire ai responsabili.

La denuncia arriva direttamente dal sindaco del comune campano – nonché vicepresidente dell’Anci – Ciro Bonajuto: “Non siete degni della nostra città, vergognatevi, fate schifo”, ha scritto su Facebook, allegando un video degli scontri. “Questi violenti non possono rovinare l'immagine della città che invece sta diventando accogliente”, ha poi aggiunto.

Ercolano, un'immagine dal video della rissa, condiviso dal sindaco Ciro Bonajuto (Facebook)

Condanna anche da parte del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli: “Arenile che si trasforma in arena – le sue parole – Una di quelle dell'Antica Roma in cui si sfidavano i gladiatori in combattimenti all'ultimo sangue. Parleremo con le Autorità ed il sindaco affinché i protagonisti dell'inqualificabile episodio vengano identificati, denunciati e allontanati dai luoghi pubblici”.

Il popolo del web ha espresso a sua volta l’indignazione: “Purtroppo per colpa di questa gentaglia si fa di tutta l’erba un fascio: Ercolano non è solo questa, ci sono tante brave persone – scrive un’utente – Devono essere puniti, servono più controlli”. “Ha ragione il sindaco, siete dei buzzurri, vichinghi, irriconoscenti, menti tarate, violenti, ignoranti e chi più ne ha più ne metta”, aggiunge un’altra.