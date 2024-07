Napoli, lido abusivo su spiaggia libera: la denuncia del deputato Borrelli. “Io circondato e aggredito dai gestori”

Napoli, 13 luglio 2024 – Uno stabilimento balneare come tanti altri, con bar, ombrelloni e lettini, ma tutto completamente abusivo, perché si trova su una spiaggia libera. A denunciare quanto accade al mare di Coroglio (Napoli), è stato il deputato di Alleanza verdi sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sostiene di essere stato circondato e insultato dai “gestori legati alla criminalità”. Il tutto ripreso da coloro che lo hanno accompagnato, e documentato sui social.

“Questa mattina, durante un sopralluogo ho scoperto l'ennesimo lido abusivo. All'ingresso affissa addirittura un'insegna di legno che indica la discesa a mare, sistemata con dei tappetini in erba sintetica recuperati chissà dove – racconta Borrelli – Sulla spiaggia alcuni bar, all'ombra di palafitte traballanti, con frigoriferi per tenere al fresco le bevande e tanti superalcolici. Non molto distante un gabbiotto in legno usato per custodire tutta la merce da vendere o affittare. A pochi passi dal bagnasciuga una serie di ombrelloni piantati in maniera perfetta con centinaia di avventori. Tutto abusivo, senza alcuna autorizzazione. Tutto alla luce del sole”.

Poi, l’aggressione: “In men che non si dica sono stato circondato e aggredito verbalmente da decine di persone che difendevano la criminalità, addirittura prendendo le parti degli occupanti abusivi del palazzo di Pizzofalcone, liberato dopo una lunghissima battaglia. Alcuni soggetti avevano tatuaggi sul corpo che inneggiavano alla camorra”.

Borrelli chiede infine l’istituzione di un “reparto di polizia turistica” per evitare questo genere di soprusi e la tutela delle spiagge libere: “Chiedo che si intervenga duramente per restituire la spiaggia libera ai cittadini e allontanare abusivi, criminali e violenti. I napoletani sono stanchi di subire continuamente i soprusi di questi soggetti. Questa situazione non è più tollerabile”.