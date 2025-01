Non assume il dipendente in prova, titolare dell’officina aggredito con una mannaia nel Napoletano

Napoli, 4 gennaio 2025 - Non assume il dipendente in prova e viene aggredito a colpi di mannaia. È stato colpito prima al collo e poi alle mani. A colpirlo a suon di fendenti è stato un 25enne di origini tunisine, arrestato in flagranza per tentato omicidio. Quando sono arrivati i carabinieri, l’aggressore era ancora armato, con la lama sanguinante impugnata in mano. È quanto successo in una carrozzeria di Quarto, in provincia di Napoli.

L’aspirante dipendente aveva fatto un periodo di prova nella carrozzeria, ma non era andato bene. Nonostante questo, era convinto che il titolare lo avrebbe comunque assunto. E quando, invece, gli è stato spiegato che questo non sarebbe stato possibile, il 25enne Mahmoud Nasser, lo ha colpito con una mannaia.

Il titolare 53enne dell'officina di via Viticella è stato prima colpito al collo poi, quando ha provato a difendersi, è stato ferito anche alle mani. Qualcuno ha sentito urlare e ha allertato i carabinieri. I militari della tenenza di Quarto e della sezione radiomobile di Pozzuoli sono arrivati in pochi minuti. Nasser era ancora armato, con la mannaia sporca di sangue tra le mani. Disarmato e bloccato, il 25enne è stato arrestato per tentato omicidio. È ora in carcere. Il carrozziere è stato portato d'urgenza in ospedale, dimesso con 14 giorni di prognosi.