Professoressa arrestata per pedofilia a Castellammare: era stata aggredita dai genitori degli studenti

Napoli, 14 gennaio 2025 – Era stata picchiata dai genitori della scuola media ‘Catello Salvati’ di Castellammare di Stabia (Napoli), ora è stata arrestata per pedofilia. Svolta nel caso della professoressa di sostegno 40enne, già al centro di minacce e gravi accuse di maltrattamenti sugli studenti.

Dietro all’arresto, richiesto dalla procura di Torre Annunziata, ci sono i presunti reati di maltrattamenti, violenza sessuale, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne, tutti commessi sui suoi studenti minori di 14 anni. La donna è ora reclusa nel carcere femminile di Benevento.

Secondo quanto documentato dai file audio ricavati dai cellulari dei ragazzini, dall’ottobre del 2023 la professoressa sarebbe stata solita appartarsi in una stanza con loro, con la scusa delle ripetizioni, per mostrare materiale pornografico. Non solo: la donna avrebbe anche intavolato discorsi sulle proprie esperienze sessuali, esortato alcuni alunni a scambiarsi effusioni, spiegato loro come toccarsi e toccare eventuali partner e persino praticato un rapporto orale su uno di loro. Dalla ricostruzione degli inquirenti emerge che, a un certo punto, l’accesso all’aula sarebbe stato interdetto; di conseguenza, la 40enne avrebbe creato una pagina Instagram, intitolata ‘La Saletta’, sulla quale condivideva contenuti esplicitamente sessuali. Si sarebbe difesa parlando di un attacco hacker al suo cellulare.

Gli studenti sarebbero stati terrorizzati dall’insegnante; dietro alla loro reticenza nel parlare di quanto accadeva ci sarebbero state minacce di bocciatura.

L’aggressione all’insegnante aveva avuto luogo il 14 novembre, in orario scolastico, per mano di una trentina di genitori aizzati da una serie di accuse che circolavano sui social, tra cui il post ‘L’urlo di una madre’, diventato virale. Nel linciaggio, anche il padre della donna, intervenuto per difenderla, era stato ferito. L’indagine è scaturita proprio da questi fatti: nell’immediato, non erano emerse prove di maltrattamenti. I carabinieri hanno ascoltato in forma protetta sei minori che sarebbero stati coinvolti.