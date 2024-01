Omicidio Vellega, risolto il ‘cold case’ di Acerra: fu bruciato vivo dall’ex moglie e dal convivente

Napoli, 29 gennaio 2024 – Ferito e dato alle fiamme, il 48enne Domenico Vellega sarebbe stato ucciso dall’ex moglie e dal nuovo compagno. Non è stato un delitto di camorra quello due anni fa portò alla morte dell’uomo, trovato all’interno di una Fiat 600 fiamme ad Acerra. Ma la furia omicida della coppia che lo aggredì nel loro appartamento e poi cercarono di cancellare le tracce caricandolo in auto e poi appiccando l’incendio. Era il 3 marzo del 2002.

A due anni dall’efferato omicidio, i carabinieri hanno infatti arrestato l'ex moglie di 39 anni e il suo convivente 51enne. Secondo gli inquirenti, i due che ferirono il 48enne all’interno del loro appartamento e poi bruciarono il corpo quando era ancora in fin di vita. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno eseguito oggi, su richiesta della procura di Nola, un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico della 39enne M.M. e il 51enne M.F.

Il 3 marzo 2022, i carabinieri intervennero in via Torricelli, ad Acerra, dove una Fiat 600 stava andando a fuoco. All'interno dell'autovettura fu trovato il cadavere carbonizzato della vittima. Grazie alle indagini e agli accertamenti tecnico-scientifici, condotti sotto il costante coordinamento della Procura di Nola, i carabinieri sono stati in grado di escludere l'iniziale ipotesi di un suicidio e quella dell'omicidio legato alla camorra, una tesi che sul principio sembrava avvalorata dai precedenti penali della vittima.

L’ex moglie e il nuovo compagno hanno tentato più volte di sviare le indagini. Ma le ricostruzioni degli inquirenti hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti della coppia. Quella sera, i due indagati avrebbero ferito gravemente Domenico Vellega – all'anagrafe Domenicantonio – all'interno della loro abitazione.

Forse un litigio finito male, fatto sta che il 48enne fu prima colpito in casa e poi trascinato fino alla sua auto. Lo hanno caricato sulla vettura e poi hanno appiccato l’incendio quando la vittima era priva di sensi, ma ancora in fin di vita.

I due indagati saranno trasferiti in carcere: l’ex moglie all'istituto penitenziario femminile di Pozzuoli, il compagno a Poggioreale.

