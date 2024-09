Accoltellato alla gola sul lungomare di Napoli: è giallo sulla morte di un uomo

Napoli, 7 settembre 2024 – È stato accoltellato alla gola l’uomo trovato morto questa mattina sul lungomare Napoli. Il corpo era riverso per terra in una possa di sangue in viale Dohrn. La vittima è di origine straniera.

Aveva trent'anni la persona trovata morta stamattina nei giardinetti a pochi passi dal lungomare. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni della squadra mobile, è di nazionalità tunisina. Non è escluso, ma solo le indagini potranno accertarlo, che possa essere un senza fissa dimora.

Sul posto sono intervenute la polizia di Stato e la guardia di finanza. A condurre le indagini sull’omicidio sono gli investigatori della Squadra mobile.