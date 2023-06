Napoli, Coldplay doppio concerto. Servizio extra metropolitane

Napoli, 19 giugno 2023 – Corse metropolitane straordinarie al termine dei concerti dei Coldplay in

programma domani, mercoledì 21, e dopodomani, giovedì 22 giugno 2023, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Regionale di Trenitalia (Gruppo Fs Italiane), in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, farà circolare più treni metropolitani della Linea 2, per un totale di oltre 20mila posti aggiuntivi, così da consentire un più agevole deflusso degli spettatori.

Saranno 40 le corse supplementari in più ogni sera in partenza da Napoli Campi Flegrei, 20 in direzione Napoli San Giovanni-Barra e 20 verso Pozzuoli, fino all'1. Sarà ammesso a bordo solo chi esibirà regolare biglietto di viaggio al personale ferroviario che, in collaborazione con la Polfer, indirizzerà i passeggeri verso le banchine delle metropolitane in partenza.

Data la portata degli eventi è preferibile acquistare in anticipo il biglietto del treno per evitare code o attese prolungate allo sportello. Tutti i biglietti metropolitani acquistati su App e self-service, a prescindere dall'orario selezionato, saranno validi anche per le corse straordinarie. La biglietteria di Napoli Campi Flegrei, inoltre, resterà aperta in via eccezionale fino all'1, mentre la fermata di Piazza Leopardi sarà chiusa dalle 21 fino al termine dell'evento per entrambi i giorni.

Divieto bevande vetro e lattina

In occasione del concerto c'è il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, plastica rigida, lattine e tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido; la commercializzazione è consentita solo in bicchieri di plastica leggera o carta, tre ore prima dell'inizio dei concerti e fino a cessate esigenze, all'interno dello stadio Maradona ed anche presso tutti gli esercizi commerciali ubicati nelle aree di seguito indicate: da via Cinthia, altezza via Terracina - via Leopardi - via A. Doria - viale Augusto fino a Piazza Italia - via G. Cesare fino a Piazza Italia - via Campagna - via Diocleziano fino all'incrocio con via Cavalleggeri - viale Kennedy fino all'ingresso della Mostra d'Oltremare - l'intero Piazzale Tecchio - Largo Matteucci e Barsanti - via Claudio - via Marconi - via Terracina compresa nel tratto tra l'incrocio con via Cinthia, via Leopardi e l'Ospedale San Paolo.

Bagarinaggio online illegale, Coldplay e non solo

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e la Gdf hanno scoperto 26 rivenditori seriali che, attraverso metodologie fraudolente, avrebbero acquistato 15 mila biglietti di 278 concerti e li avrebbero rivenduti a prezzi moltiplicati anche per 10, con un profitto illegale di oltre 2 milioni e mezzo di euro. "Bene, ottima notizia! Finalmente si è intervenuti contro il secondary ticketing anche con un'azione preventiva" afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, l'associazione che per prima aveva sollevato il problema, presentando il primo esposto all'Antitrust. "Ora resta da capire a che tipo di sanzione e pena saranno sottoposti questi 26 soggetti. Non vorremmo che, come succede per i truffatori, a breve ricominciassero la loro attività come se nulla fosse successo. È, infatti, inaccettabile che ci sia ancora chi vende biglietti con prezzi 10 volte superiori a quelli effettivi, dopo le numerose condanne di Antitrust e Agcom e l'intervento del legislatore" prosegue Dona. "Chi va ad un concerto ha il sacrosanto diritto di pagare il prezzo del biglietto fissato dagli organizzatori, senza alcun ricarico" conclude Dona.