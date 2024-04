Monte Echia, apre l’ascensore dopo 18 anni di lavori: torna accessibile il belvedere più bello (e sconosciuto) di Napoli

Napoli, 8 aprile 2024 – Apre l’ascensore di Monte Echia, un’opera attesa da quasi 18 anni che renderà accessibile uno dei punti panoramici sul golfo di Napoli e il Vesuvio più belli della città e anche sconosciuti. Un belvedere che, grazie al nuovo collegamento diretto dal lungomare, promette di diventare presto una meta turistica ricercata dai visitatori, ma anche dai napoletani per godere di una prospettiva insolita della città.

Quasi 18 anni dal progetto

Da domani sarà in funzione l'ascensore di Monte Echia dopo quasi 18 anni dal suo progetto iniziale e una serie di intoppi sia sul pianto tecnico che burocratico durante la lunga fase di realizzazione. L'ascensore collega l'area del lungomare con alberghi e ristoranti con un belvedere praticamente sconosciuto che offre un panorama da Capodimonte al Vesuvio, da Sorrento a Capri, da Castel dell'Ovo a Posillipo. Il sito ha un valore storico essendo il luogo di fondazione della città e sono ben visibili i ruderi della villa di Licinio Lucullo. Le opere, per un ammontare complessivo di circa 3 milioni di euro, hanno visto la sistemazione e riqualificazione del belvedere di Monte Echia accogliendo le istanze dei cittadini.La coppia di ascensori può trasportare fino a 34 persone contemporaneamente ed è dotata dei più moderni sistemi di sicurezza.

Il belvedere di Monte Echia (foto Comune di Napoli)

Il belvedere riqualificato

Il nuovo belvedere e la riqualificazione del sito esistente sono il primo passo di unn intervento più generale che vede l'interesse anche dell'Archivio di Stato, sezione militare con Palazzo Carafa, set de “I Bastardi di Pizzofalcone”. È volontà dell'amministrazione comunale incentivare anche la riqualificazione di Villa Ebe di Lamont Young e, a seguire, le rampe di accesso dal Chiatamone nonché rendere panoramico il percorso di arrivo da via Egiziaca. Il sito del belvedere è stato affidato ad Anm (Azienda napoletana mobilità) che si farà carico degli oneri della gestione e della guardiania h24, consentendo di tenere il sito libero da cancellate.

I biglietti

Per i residenti nella collina di Monte Echia sarà gratuito mentre ci sarà il pagamento di biglietto turistico per gli altri utenti. Nella fase iniziale, circa un mese, il ticket costerà 1.30 euro, per ogni corsa poi si adotterà un prezzo turistico sulla base dei risultati della sperimentazione e delle altre esperienze analoghe di ascensori panoramici in Italia, in Europa e nel resto del Mondo. L'orario di apertura sarà tutti i giorni dalle 7 alle 22.30.

Il nuovo ascensore di Monte Echia (foto Comune di Napoli)

Il sindaco: “Uno dei luoghi più simbolici di Napoli”

“Oggi è una bella giornata – ha affermato il sindaco Gaetano Manfredi durante la visita all’impianto e al belvedere – perché in primo luogo completiamo un’opera i cui lavori erano partiti circa 18 anni fa e poi perché colleghiamo alla città uno dei luoghi più simbolici di Napoli, che è Monte Echia, il luogo della fondazione. Lo facciamo adesso che ci avviciniamo ai 2.500 anni dalla fondazione della città. Questo è un luogo che restituiamo in primis ai napoletani, che forse non hanno neanche mai visto questo spazio, e poi ai tantissimi turisti che dal lungomare potranno salire in pochissimo tempo e ammirare uno dei più bei panorami della nostra città. Quest’opera fa parte del progetto di recupero di Monte di Dio che sarà anche completato dall’apertura della stazione della linea 6 prima dell’estate”.

Il direttore Anm: “Dopo il 6 maggio decideremo la tariffa”

Sugli aspetti tecnici e sul controllo dell’area si è soffermato il direttore generale di Anm Francesco Favo: “L’impianto che entra in funzione domani non è un ascensore ma più che altro, per motivi di natura tecnica, è una funicolare. Il ticket inizialmente sarà di 1,30 euro. Il Comune ci ha lasciato la possibilità di attivare un biglietto turistico, ma ci siamo presi un mese di tempo per studiare i flussi dei viaggiatori e capire che tipo di clientela avremo. Per il 6 maggio, giorno in cui il biglietto della metropolitana sarà portato a 1,50 euro, decideremo che tipo di tariffa applicare, prevedendo per i residenti delle agevolazioni. Ci sarà una vigilanza 24 ore su 24, soprattutto sul belvedere dove la Soprintendenza non ha voluto recinzione, per cui le aree sono accessibili liberamente”.