Cade dall’impalcatura del cantiere di una chiesa: ferito un 61enne

Napoli, 13 gennaio 2024 – Cade da un'impalcatura nel cantiere della chiesa, ferito un imprenditore 61enne. Un volo di cinque metri e poi il ricovero in ospedale, dove l’uomo è ricoverato per le ferite riportate nella caduta al suolo. È successo in un cantiere edile a Lettere, nel Napoletano, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione della chiesa di via San Nicola del Vaglio.

L’uomo, titolare della ditta che sta eseguendo i lavori, avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava sul ponteggio, cadendo da un'altezza di circa 5 metri. Il 61enne è stato subito soccorso e trasferito all’Ospedale del Mare di Napoli: nella caduta ha riportato ferite e contusioni, quindi non è in pericolo di vita. Indagini in corso per accertare le cause dell’infortunio: sul posto anche personale del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Asl 3. I carabinieri stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica e individuare eventuali responsabilità.