Lucia Passariello uccisa dall’auto di un vigile urbano ubriaco: l’incidente a Camposano (Napoli)

Napoli, 6 luglio 2024 – Passeggiava con le nipoti quando è stata falciata da un’auto: l’incidente è accaduto stanotte a Camposano, provincia di Napoli. Lucia Passariello, 27 anni, givoane mamma del posto, è morta sul colpo. Illese miracolosamente le due bambine di 10 e 7 anni. Alla guida dell’utilitaria c’era un vigile urbano di 26 anni in servizio a Portici, che aveva bevuto: nel suo sangue c’era un tasso alcolemico di 1,7 g/l, oltre tre volte il limite consentito.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, Passariello stava camminando in via Croce San Nicola insieme alle due nipotine. All’improvviso una Suzuki splash l’ha centrata in pieno (veniva dallo stesso senso di marcia), sbalzandola oltre un muretto alto un metro e mezzo.

Per la giovane mamma non c’è stato niente da fare; salve invece le bambine che sono però in stato di choc. L’investitore si è fermato dopo l’impatto. Accompagnato in ospedale per gli accertamenti alcolemici, è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale. Ora è ai domiciliari in attesa di giudizio immediato. Immediata la sospensione dal servizio.

Sul corpo di Lucia sarà eseguita l’autopsia. Se ne occuperanno i medici legali del II Policlinico di Napoli. La Suzuki, regolarmente assicurata, è sotto sequestro.

Passariello lascia una bambina piccola: abitava con la famiglia a pochi metri dal punto in cui le è stata tolta la vita.

Il sindaco di Portici, Vincenzo Cuomo, dopo aver attivato il provvedimento a carico del dipendente comunale, ha espresso vivo cordoglio alla famiglia della donna ed in una telefonata al sindaco della cittadina ha manifestato vicinanza alla comunità di Camposano per la tragedia che l'ha colpita.