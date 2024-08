Grosso incendio a Pozzuoli, in fiamme i capannoni di un’azienda: chiuso un centro commerciale e interrotta la linea ferroviaria

Napoli, 24 agosto 2024 – Un grosso incendio è scoppiato stamattina alla periferia di Pozzuoli, nel Napoletano. Il rogo si è sviluppato tra i capannoni di una ditta di distribuzione del settore alimentare, che si trova nella zona del centro commerciale ‘Le Campane’, lungo la strada provinciale per Pianura.

I danni sono ingenti, ma il bilancio è ancora provvisorio: per ora ci sono 10 furgoni refrigerati distrutti dal rogo. Anche un capannone è preda delle fiamme. Al lavoro quattro squadre dei vigli del fuoco.

Un lavoratore mette in salvo la merce stoccata nei capannoni andati a fuoco

Chiusi centro commerciale e ferrovia

Il comune di Pozzuoli sta provvedendo a disporre, a titolo precauzionale, la chiusura del centro commerciale e di altre attività industriali presenti nell’area fino a cessate esigenze.

L’incendio è ancora in corso e, per motivi di sicurezza, è stata sospesa in maniera provvisoria la linea ferroviaria Pozzuoli- Villa Literno, che è adiacente alla zona interessata dall'incendio. Sul posto sono arrivati i carabinieri nella sezione radiomobile di Pozzuoli e alcune squadre dei vigili del fuoco.

Attivato il coordinamento in prefettura

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha riunito in prefettura il centro di coordinamento dei soccorsi. Per ora, si sottolinea in una nota della prefettura, non si registrano pericoli per la popolazione.

Impegnati nelle operazioni di spegnimento, costantemente monitorate dalla sala d’emergenza del coordinamento, i vigili del fuoco con quattro squadre e altrettante autobotti.