Sono in pericolo di vita i 4 soccorritori ustionati nell’incendio di Torre Spaccata

Roma, 22 agosto 2024 – Rischiano la vita i quattro soccorritori avvolti dalle fiamme ieri mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento dell’incendio al Pratone di Torre Spaccata. Tra loro anche una donna.

Roma, il pratone di Torre Spaccata bruciato dalle fiamme

"Abbiamo quattro pazienti in prognosi riservata e in pericolo di vita” – fa sapere Giuseppe Spaltro, direttore del Centro Grandi Ustionati del Sant'Eugenio di Roma. Il più grave è il vigile del fuoco, 51 anni: è l'unico per ora non intubato, ma ha le ustioni più gravi per estensione e profondità. “Interessano il 54 per cento del corpo”. Potrebbero volerci ancora due settimane per capire come si evolveranno le sue condizioni di salute.

Tre dei ricoverati saranno operati la prossima settimana per rimuovere “la parte necrotica delle ustioni” e effettuare una copertura con innesti da donatori del banco della pelle di Cesena. Se tutto andrà bene, il percorso sarà lungo. “Dopo il primo intervento ce ne saranno altri”.

Al Sant’Eugenio è arrivato stamani il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca: “Sono qui per mostrare vicinanza alle famiglie, ai vigili del fuoco e alla Protezione Civile: questo del Sant'Eugenio è un reparto di grande eccellenza e sono seguiti al meglio”.

Sulle cause del rogo sono ancora in corso accertamenti. I vigili del fuoco “stanno ancora lavorando – ha detto Rocca – e non posso sbilanciarmi su un argomento che non è di mia competenza”.

Incendio a Cinecittà, fiamme dal pratone di Torre Spaccata (Facebook Circolo Legambiente VII Municipio)

L’incendio, scoppiato ieri nel primissimo pomeriggio, è partito dalle sterpaglie del pratone che abbraccia Torre Spaccata e Cinecittà, periferia Est della Capitale. Anche dai quartieri vicini era possibile vedere una alta colonna di fumo salire al cielo. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono propagate con rapidità e hanno ustionato quattro soccorritori impegnati nelle operazioni di spegnimento. Tra loro un caposquadra dei vigili del fuoco e di tre volontari della protezione civile, tra cui una donna. Il fuoco ha anche avvolto un mezzo della Protezione civile, il veicolo multifunzione 4x4 Graelion, andato completamente distrutto.