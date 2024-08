Incendio Roma, in fiamme il Pratone di Torre Spaccata: 4 soccorritori con gravi ustioni

Roma, 21 agosto 2024 – Un vigile del fuoco e 3 operatori della protezione civile sono in gravi condizioni per le ustioni riportate sul luogo del maxi incendio scoppiato al Pratone di Torre Spaccata, vicino Cinecittà. Sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio di Roma.

Le fiamme sono divampate intorno alle 13 di questo pomeriggio, dalle sterpaglie presenti nella zona. Estella Marino, Assessora del Municipio VII, manda il sostegno dell’amministrazione ai soccorritori, e poco prima delle 18 annuncia che il rogo è stato spento.

Al lavoro, insieme a Protezione civile e pompieri, c’erano anche diverse pattuglie della Polizia municipale, che hanno provveduto a limitare al traffico l’area e mettere in sicurezza la viabilità.

Chiuse le strade fra viale Bruno Pelizzi, via di Torre Spaccata e via Rolando Vignali.

"Ennesimo incendio nel nostro municipio che ora colpisce il pratone di Torre Spaccata – scrive il Circolo di Legambiente sul suo profilo Facebook – Un’area verde che dovrebbe essere gestita con maggiore cura e che subisce ora gli effetti inevitabili del caldo e siccità che colpiscono Roma da ormai 2 mesi ininterrotti. Le cause sono chiaramente ancora da accertare”.