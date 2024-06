Capri senza acqua per un guasto. Il sindaco blocca gli arrivi dei turisti

Napoli, 22 giugno 2024 – Emergenza idrica a Capri. L’Isola è rimasta a ‘secco’ per un guasto della condotta di rifornimento dell’acqua. Da stamattina, dunque, possono sbarcare solamente i residenti, mentre (attualmente) non è consentito ai turisti raggiungere l’isola. Lo stabilisce un provvedimento d’urgenza diramato dal sindaco di Capri, Paolo Falco. “Senza approvvigionamenti – spiega il primo cittadino – è impossibile garantire i servizi essenziali tenendo conto delle migliaia di persone che quotidianamente si recano sull'isola nella stagione turistica. Al momento risultano ‘a secco’ solo alcune zone isolate del comune di Anacapri. A rifornire la rete sono però solo i serbatoi locali, che in assenza di rifornimenti dalla terraferma, minacciano di esaurirsi.

Notizia in aggiornamento