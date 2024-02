Camorra, estorsioni e traffico di droga nel Napoletano. Il clan: bomba contro don Patriciello

Napoli, 15 febbraio 2024 – Traffico di droga ed estorsioni a imprenditori e commercianti: 13 misure cautelari nel Napoletano. Facevano parte di gruppo armato impegnato in una faida tra Clan nella zona di Frattamaggiore – dove è in corso una guerra per il controllo del territorio – le 13 persone finite al centro dell’indagine della Direzione distrettuale Antimafia di Napoli.

Minacce e intimidazioni anche al comandante della polizia locale di Arzano e al parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello. Al primo, Biagio Chiariello, è stato fatto trovare un manifesto funebre con il suo nome fatto all'ingresso del comando, mentre nel caso del parroco anti-camorra venne fatta esplodere una bomba davanti al cancello della chiesa del Parco Verde la notte tra il 12 e il 13 marzo 2022.

Carabinieri impegnato nel blitz di camorra nel Napoletano: 11 arresti e 2 misure cautelari

Puniti per essersi opposti al ‘sistema’, come viene anche definita la camorra, e al degrado del territorio dell'hinterland a nord di Napoli: si inquadrano nello scontro armato tra la famiglie malavitose gli atti intimidatori ai danni del comandante della polizia locale di Arzano, Biagio Chiariello – al quale venne fatto trovare un manifesto funebre con il suo nome fatto all'ingresso del comando – e a don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano.

La notte tra il 12 e il 13 marzo 2022, venne fatta esplodere una bomba davanti al cancello della Chiesa San Paolo Apostolo: un avvertimento per don Patriciello. Intimidazioni dettate dalla volontà da parte della malavita a Nord di Napoli di neutralizzare chi per la camorra rappresentava un nemico.

Accusati a vario titolo di associazione mafiosa finalizzata al traffico illecito di stupefacenti, 11 di loro sono finiti in carcere e ad altri 2 è stato imposto il divieto di dimora in Campania. Il gruppo di camorra – attivo tra attivo tra Caivano, Arzano, Frattamaggiore e Frattaminore – era in contrapposizione armata con altri gruppi criminali per imporre la propria egemonia. Ha taglieggiato imprenditori e commercianti del territorio, dai quali avrebbe preteso il pagamento di somme di denaro per consentire di svolgere la propria attività lavorativa.

Le 13 persone del gruppo sono accusate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, estorsioni e tentate estorsioni, detenzione e porto di armi, detenzione a fine di spaccio di droga: delitti aggravati dal metodo mafioso. Ad eseguire le misure cautelari, i carabinieri di Caivano e Giugliano in Campagna.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui