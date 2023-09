Caivano, nuova operazione antidroga al Parco Verde: 400 militari nel rione delle violenze

Caivano (Napoli), 14 settembre 2023 – Nuova operazione interforze a Caivano: dalle prime luci dell’alba, 400 militari e agenti della polizia stanno passando al setaccio i rioni più pericolosi. È la risposta dello Stato all’ultima rappresaglia della camorra, una due sventagliate di colpi sparati dai mitra per strada. Una ‘stesa’ in piena regola che ha terrorizzato gli abitanti.

Ieri al Parco Verde, il nuovo commissario straordinario Fabio Ciciliano è andato nel quartiere della droga e degli stupri per inaugurare l’apertura dell’anno scolastico. Quella di oggi è la seconda operazione di sicurezza in pochi giorni, dopo quella messa a segno all’inizio di settembre.

Elicotteri e reparti speciali

È in corso da questa mattina un ulteriore servizio ad "alto impatto" della polizia di Stato, dell’arma dei Carabinieri e della guardia di finanza all’interno del Parco Verde di Caivano e nelle zone limitrofe. Un servizio strutturato e continuativo che vede coinvolti contemporaneamente oltre 400 operatori delle diverse forze dell’ordine, inclusi i reparti specializzati come la polizia scientifica e del Nucleo Cinofili antidroga e per la ricerca di armi.

L’intera attività sarà, inoltre, controllata dall’alto attraverso il sorvolo di elicotteri del Reparto Volo della Polizia di Stato e dalla Sezione Aerea della Guardia di Finanza. Il tutto per dire alla gente: “Lo Stato c’è”.