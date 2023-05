Calcio Napoli, tifosi a Capodichino a salutare azzurri in volo per Udine

Napoli, 3 maggio 2023 - L'autobus del Napoli Calcio è arrivato nel tardo pomeriggio all'aeroporto di Capodichino dove gli atleti devono prendere l’aereo alla volta di Udine per scendere in campo domani sera alle 20.45 alla Dacia Arena.

La squadra di Spalletti, scortata dalle forze dell'ordine lungo tutto il tragitto, è stata accolta da numerosi tifosi con bandiere, sciarpe e fumogeni radunati lungo viale Umberto Maddalena che hanno salutato l'ingresso degli azzurri dal varco in corrispondenza dei capannoni delle società di spedizione. Contro l'Udinese basterà un punto per la vittoria dello scudetto, con la matematica che potrebbe consegnare a capitan Di Lorenzo e compagni il tricolore già stasera se la Lazio non dovesse battere il Sassuolo.

Intanto anche all’aeroporto di Treviso, dove atterrerà l’aereo dei calciatori, ci sono già dei tifosi del Napoli in attesa.

Allo stadio di Udine sono attesi circa 15mila tifosi partenopei.