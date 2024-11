Blitz a Caivano, sgombero alle case popolari del Parco Verde: 419 indagati

Napoli, 28 novembre 2024 - È scattata questa mattina l’operazione di sgombero alle case popolari del Parco Verde di Caivano, alle porte di Napoli. Le forze dell’ordine stanno liberando 36 appartamenti occupati abusivamente da diversi anni.

Una situazione di illegalità diffusa che va avanti da diversi anni, tant’è che lo sgombero di oggi è solo una prima tranche: la procura ha individuato 240 unità abitative occupate illegalmente. A 419 persone è stato contestato il reato di occupazione abusiva.

L’operazione

L'operazione è stata disposta dalla procura di Napoli Nord. “Gli sgomberi odierni - fa sapere l'autorità giudiziaria - riguardano casi in cui non è possibile attuare procedure di regolarizzazione, a causa delle posizioni reddituali oppure dei precedenti penali degli occupanti”.

Il complesso delle case popolari del Parco Verde di Caivano è finito più volte sotto i riflettori per una serie di drammatici episodi di cronaca, ultimo dei quali, nel 2023, lo stupro di due cuginette dodicenni da parte di un branco di assalitori, in gran parte minorenni.

Nel blitz sono coinvolti gli agenti della squadra mobile di Napoli, il commissariato di polizia di Afragola, il gruppo carabinieri Castello di Cisterna, la compagnia e la stazione carabinieri di Caivano, nonché il gruppo della guardia di finanza di Frattamaggiore, coadiuvati da personale

proveniente dalle forze dell’ordine provinciali e centrali.

I sequestri

L’operazione ha avuto inizio dai decreti di sequestro, emessi dal gip del tribunale di Napoli Nord. La procuratrice Maria Antonietta Troncone, titolare dell’indagine, ha ottenuto l'emissione di tre decreti di sequestro preventivo, con riferimento ai comparti A-B-C del complesso residenziale Parco Verde di Caivano.

L'operazione ha avuto inizio dai decreti di sequestro, emessi dal gip del tribunale di Napoli Nord. La procuratrice Maria Antonietta Troncone, titolare dell'indagine, ha ottenuto l'emissione di tre decreti di sequestro preventivo, con riferimento ai comparti A-B-C del complesso residenziale Parco Verde di Caivano, per 252 unità immobiliari, in relazione a plurimi delitti di occupazione

abusiva di edifici altrui. Dodici sono stati annullati: due perché carenza di gravità indiziaria e altri dieci perché gli occupanti erano nelle graduatorie degli assegnatari.

Affitti mai pagati

Per gli altri appartamenti, sono partiti oggi gli sgomberi degli alloggi di proprietà del Comune, per i quali - è emerso nel corso delle indagini - in gran parte non sono neanche stati mai pagati i canoni. In totale, sono indagate 419 persone, individuate come occupanti ‘sine titulo’ delle case. Per altre posizioni, sono al vaglio le richieste di regolarizzazione.

Il Parco Verde di Caivano

Da poco più di un anno, dopo l'appello del parroco Maurizio Patriciello e la successiva visita della premier Giorgia Meloni, sono in corso massicci interventi di riqualificazione in tutta Caivano e, in particolare, nell'area del Parco Verde, un quartiere diventato nel tempo una delle piazze di spaccio più grandi d’Europa.