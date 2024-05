Giorgia Meloni torna a Caivano: taglio del nastro al nuovo centro sportivo del Parco Verde

Caivano (Napoli), 28 maggio 2024 – C’è grande attesa per l’arrivo (alle 11) di Giorgia Meloni a Caivano, dove questa mattina inaugurerà il nuovo centro sportivo del Parco Verde. Una riqualificazione voluta per sanare una ferita: è stato proprio in quel luogo abbandonato che, tra i rifiuti e il degrado, sono state violentate a più riprese le due cuginette di 10 e 12 anni. Il nuovo centro polisportivo sarà gestito dalle Fiamme Oro: 50mila mq con campi da calcio, tennis e padel, oltre a un parco pubblico creato dalla Forestale.

Il taglio del nastro

Il centro è già presidiato da stamattina dalle forze dell’ordine, dove si temono reazioni e polemiche. In prima linea, al fianco della premier, dovrebbe esserci anche don Maurizio Patriciello, il parroco anticamorra che per primo lanciò un urlo di aiuto al Governo, invitando Meloni a Caivano per rendersi conto della realtà difficile della cittadina alle porte di Napoli, la piazza di spaccio più grande d’Europa. Il prete fu attaccato prima dai politici del centrosinistra e poi, qualche giorno fa, anche dal governatore Vincenzo De Luca.

La premier dovrebbe arrivare alle 11 per il taglio del nastro: il Delphinia è stato riqualificato a tempo di record, in soli sei mesi. Le operazioni di recupero sono state condotte dai militari del Genio militare dell'Esercito italiano. Presto si dovrà procedere al recupero anche dell'area del teatro che diventerà una struttura polifunzionale.

La nuova struttura

Più di 50mila quadrati, strutture per le più svariate discipline sportive. Oltre alla piscina ci sono anche campi da calcio, da tennis e padel. Accanto un parco pubblico che è stato completamente bonificato e risistemato dai carabinieri forestale. A gestire la nuova struttura sportiva saranno le Fiamme oro della Polizia di Stato. Il parco sarà a disposizione dei ragazzi del Parco Verde ma anche delle zone limitrofe.

“Anche questa sarà l'ennesima tappa di un percorso molto importante sul quale il Governo sta investendo in maniera concreta”. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ieri sera a margine della cerimonia del Premio De Sanctis, in vista della visita di oggi a Caivano.

“Inaugureremo un centro sportivo che ha un significato per noi molto importante, analogo e se non addirittura maggiore a quello delle tante operazioni di polizia svolte lì, perché sarà la riqualificazione territoriale di una porzione importante di quel territorio e l'opportunità di fare sport in una cornice di legalità”.