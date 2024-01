Agropoli, moglie e marito trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio. La figlia di 13 anni dormiva in camera

Agropoli (Salerno), 22 gennaio 2024 – Avrebbe ucciso la moglie con un coltello e si sarebbe tolto la vita. É la prima ricostruzione fatta dopo il ritrovamento stamattina, in un’abitazione ad Agropoli, nel Cilento, dei corpo senza vita di due coniugi. Le vittime sono Annalisa Rizzo di 43 anni impiegata in banca, e il marito di 51 anni, Vincenzo Carnicelli, pizzaiolo. La coppia aveva una figlia di 13 anni: al momento del delitto sembra che la bambina stesse dormendo in camera sua. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli ed è stato trovato un coltello insanguinato. Si attende l'arrivo del medico legale per accertare le cause del decesso. Al momento non si esclude ancora nessuna ipotesi ma tra le piste più accreditate c’è quella di un omicidio-suicidio.

Cosa è accaduto

La scoperta nell’abitazione di Agropoli, in via Gaetano Donizetti, dei due corpi senza vita è avvenuta dopo la segnalazione dei vicini di casa che hanno allertato le forze dell’ordine perché hanno sentito delle urla e anche dopo una chiamata al 112 della madre di Annalisa Rizzo, preoccupata perché la figlia non rispondeva al telefono. Sembra quindi che ci sia stata una violenta lite tra i due coniugi prima che, probabilmente, l’uomo ha colpito a morte con un coltello la moglie e poi abbia rivolto l’arma contro di sè. La lite sarebbe avvenuta mentre la figlia della coppia stava ancora dormendo, prima di andare a scuola. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Scientifica per i rilievi e il magistrato di turno presso il tribunale di Salerno.

