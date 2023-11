Rissa tra minori a Napoli, un 17enne accoltellato in Galleria Umberto I: è grave

Napoli, 26 novembre 2023 – È stato accoltellato durante una rissa il 17enne portato d’urgenza nella notte al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini di Napoli. Un diverbio tra giovani trasceso in una vera e propria rissa violenta tra gruppi contrapposti, finita con l'accoltellamento del minorenne. È successo intorno ieri sera all'interno della Galleria Umberto I. Il ragazzo è in prognosi riservata: i fendenti lo ha colpito al torace, al dorso e a una gamba.

Cosa è successo

Si tratta dell’ennesimo episodio di movida violenta nel capoluogo partenopeo. Ecco i fatti. I carabinieri, allertati dal 112, sono andati intorno alle 23.20 al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini per il ricovero di un ragazzo di 17 anni ferito. Da una prima ricostruzione, tutto era cominciato poco prima all'interno della Galleria Umberto I.

La rissa

Il ragazzo, napoletano incensurato, era in compagnia di alcuni amici quando è stato avvicinato da un altro gruppo di coetanei. Una parola tira l'altra e poi si scatena la violenza. Qualcuno tira fuori un coltello e sferra alcuni fendenti che hanno ferito il ragazzino. È ancora ignoto l’autore di quello che potrebbe profilarsi come un tentato omicidio. Ma saranno le indagini a stabilire con certezza questa ipotesi.

Il ragazzo è grave

Sanguinante, il 17enne è fuggito nella vicina piazza Trieste e Trento e da lì un'autoambulanza lo ha trasferito al Pellegrini. Per il ragazzo, ricoverato in prognosi riservata, ma per fortuna non in pericolo di vita: i medici hanno stilato una diagnosi con ferita da punta e taglio all'emitorace destro, alla regione dorsale sinistra e a una gamba. Sono in corso le indagini per risalire all’autore dell’aggressione.

