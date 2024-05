Promaster dal cinturino resistentissimo ma morbido

Un diver professionale certificato ISO 6425 con cassa in acciaio, cinturino in poliuretano resistentissimo (ma al tempo stesso morbido sul polso), Citizen Promaster è l’orologio perfetto per coniugare attività acqua e fuori. Con la cassa dal diametro di 42 mm, non mancano fondello a vite, corona a vite posizionata a ore 8 e ghiera girevole unidirezionale. Un segnatempo per sub professionali, resistente fino a 200 metri.

Come gli altri segnatempo Citizen anche questo modello rappresenta un giusto mix tra eleganza e sportività.

Orologi resistenti, capaci di rispondere a ogni stile e a ogni personalità del cliente Realizzati con materiali di alta qualità e tecnologie all’avanguardia, i modelli da uomo Citizen offrono affidabilità e durata nel tempo senza compromessi. Come il Promaster Automatic (nella foto) un vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati delle immersioni e per i sub professionisti.

Egidio Scala