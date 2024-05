Orgoglio di artigianalità. La rivoluzione di Unico Italo Fontana, designer di U-BOAT, crea l'orologio Unico della collezione Darkmoon, un pezzo unico con cassa in acciaio PVD bronzo trattata manualmente per un effetto vintage. Caratterizzato da numeri e indici neri, sistema Locking Ring per la batteria e cinturino artigianale toscano.