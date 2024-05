Ocean Star Tribute. Look anni ’60 con un tocco di modernità

Disponibile in una serie di colori attraenti – come un’audace versione rossa sfumata o una verde militare – Mido Ocean Star Tribute fa parte di una collezione di orologi subacquei classici dal prezzo contenuto, completamente equipaggiati e con specifiche molto interessanti. Orologi che vantano 200 metri di resistenza all’acqua di buone dimensioni e dal design classico.

Con il suo look senza tempo, il suo diametro di 40,5 mm e la sua cassa in acciaio lucido con protezioni appuntite per la corona, l’Ocean Star Tribute fa rivivere lo stile degli anni ’60, con un tocco moderno. Equilibrato e ben proporzionato, è dotato di un vetro zaffiro box per il fascino, di una sottile lunetta unidirezionale con inserto in alluminio e scala dei 60 minuti, di corona e fondello a vite e di una resistenza alla pressione di 20 bar, più che sufficiente per tutte le attività subacquee.

Fondato nel 1918, il brand Mido è stato un precursore dell’orologio da polso impermeabile. Grazie al suo sistema di tenuta della corona Aquadura del 1930, con una guarnizione in sughero sulla corona per impedire l’ingresso di acqua e polvere nel movimento, Mido era conosciuto come il ’Re dell’impermeabilità’.

Violetta De Nicolais