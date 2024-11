I colori nipponici in un’anima da King

La sfumatura di rosso intenso esprime la bellissima fioritura dei fiori di pruno, apprezzati per il loro profumo e simbolo di inizio della primavera. Un motivo a guscio di tartaruga e il colore blu profondo che è una dedica al fiume Sumida. E ancora un motivo a fiori di glicine con una gradazione di lilla chiaro. Sono i quadranti che caratterizzano i recenti King Seiko KSK Garyu-Bai Red SJE103J1, Kameido Blue SJE105J1, Tenjin-Fuji Violet SJE107J1. I tre orologi in acciaio hanno cassa da 38,6 mm e si caratterizzano per l’indice a ore 12, le anse sfaccettate, con angoli netti e ampie superfici piatte, con una combinazione di finiture satinate e lucidate a specchio. Sono alimentati dal calibro 6L35, il movimento automatico più sottile di Seiko, con una precisione di +15/-10 secondi al giorno e una riserva di carica di 45 ore (seikowatches.com).