Grand Seiko. Eleganza e grazia con Stile. Evolution 9

di Violetta De Nicolais

L’orologeria è un’arte antica e, nonostante la tecnologia abbia fatto oggi notevoli progressi rispetto al passato, la gestualità che accompagna il caricamento manuale del proprio segnatempo rimane ancora oggi uno dei massimi piaceri per gli appassionati. Negli anni ‘60 e ‘70 sono state prodotte creazioni Grand Seiko a carica manuale a 10 oscillazioni, con l’obiettivo di ottenere un migliore tasso di stabilità e una maggiore precisione. Quest’anno, per la prima volta in oltre 50 anni, Grand Seiko presenta un nuovo movimento a carica manuale ad alta frequenza, il Calibro 9SA4. Si tratta del terzo movimento che entra a far parte dell’ultima generazione del Calibro meccanico 9S, nata nel 2020 con il Calibro 9SA5 automatico e seguita l’anno scorso dal cronografo Tentagraph con Calibro 9SC5.

Il Calibro 9SA4 debutta in un nuovo dress watch della Collezione Evolution 9 il cui design rappresenta il proseguimento dello Stile Grand Seiko che risale all’iconico 44GS del 1967. Questa volta, lo Stile Evolution 9 è stato ulteriormente perfezionato per creare un orologio che comunica immediatamente il fascino, l’eleganza, la grazia e la delicatezza che ci si aspetta da un dress watch a carica manuale. Diversi aspetti del design sono stati rivisitati: dagli indici prominenti e scanalati, che sono stati assottigliati e allungati, alle anse sfaccettate, ora più strette e con una superficie ridotta. Il baricentro è stato abbassato per garantire il comfort e la stabilità caratteristiche delle creazioni Evolution 9 di Grand Seiko La cassa e la fibbia sono realizzate nel Brilliant Hard Titanium di Grand Seiko.

Grazie a questa lega, più brillante del titanio tradizionale, le superfici lucidate con la tecnica Zaratsu appaiono ancora più luminose, ottenendo un risultato fedele alla qualità e alla bellezza che si addicono a un dress watch Grand Seiko. Alla Collezione Evolution 9 si aggiunge anche una creazione in edizione limitata con cassa e fibbia

in oro rosa 18 carati. L’orologio condivide lo stesso colore e lo stesso motivo del quadrante della versione in Brilliant Hard Titanium e in più presenta il simbolo a stella, ad indicare che gli indici sono realizzati in oro. Entrambi gli orologi saranno in vendita da agosto.