Eccellenza italiana per lavoro, viaggio e tempo libero

Piquadro è un marchio italiano di prodotti tech-design per il lavoro, il viaggio e il tempo libero. Nato nel 1998, ha raggiunto in pochi anni un posizionamento ben definito, in grado di venire incontro a esigenze e aspirazioni di un pubblico orientato al viaggio, persone che si spostano di frequente per lavoro e per piacere, uomini e donne che scelgono il linguaggio del design piuttosto che quello della moda guardando alle prestazioni oltre che allo stile. I pellami utilizzati provengono da filiera responsabile certificata Leather Working Group, ente internazionale che ha sviluppato il protocollo di sostenibilità più diffuso al mondo. I tessuti – tecnologici di ultima generazione – sono tutti riciclati.

L’azienda è inoltre carbon neutral per gli scopi 1 e 2, come lo sono gli altri due marchi del Gruppo Piquadro, la storica azienda pellettiera fiorentina ’The Bridge’ e la prestigiosa Maison parigina di pelletteria di lusso ’Lancel’. Per la difesa dell’ambiente e l’impegno a favore del territorio, Piquadro ha ottenuto il Corporate Standard Ethics Rating (SER) ’EE-’, importante riconoscimento che indica un’adeguata conformità agli standard di sostenibilità. La rete distributiva si estende su oltre 50 Paesi nel mondo e conta su 171 punti vendita che includono 87 boutique a insegna Piquadro (56 in Italia e 31 all’estero di cui 49 DOS-directly operated stores e 38 in franchising), 14 boutique a insegna The Bridge (14 in Italia e di cui 12 DOS-directly operated stores e 2 in franchising) e 70 boutique a insegna Lancel (58 in Francia e 12 all’estero di cui 66 DOS-directly operated stores e 4 in franchising).

Il fatturato consolidato del Gruppo, relativo all’esercizio 2023-2024 chiuso al 31 marzo 2024, è pari a 180,3 milioni di euro. Dall’ottobre 2007 Piquadro S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.

E.D.