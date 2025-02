Cinque aperture tra Italia ed Europa e il rebranding dello store a Brera

Malloni amplia l’offerta e potenzia lo sviluppo retail in Italia. Il gruppo marchigiano ha lanciato MLO, seconda linea del brand omonimo, creata per una clientela di target più giovane. Avviando in parallelo un piano di crescita che partirà da Milano. Primo step, il rebranding dello store milanese, aperto a febbraio del 2024 e situato nel cuore di Brera. Lo store è stato infatti dedicato a Malloni e MLO.

Entro la seconda parte del 2025 sono state inoltre programmate due nuove aperture sul territorio tricolore. Tra le città interessate figurano Roma e Verona. L’ampliamento proseguirà nel 2026 con altri tre opening, uno di questi in Europa.

Le aperture andranno ad aggiungersi ai 20 negozi diretti attivi della rete distribuiva del brand.

"Tra gli obiettivi dell’azienda emerge la chiara volontà di superare la quota del 70% attualmente rappresentata dal retail. Malloni oggi conta distributori in Germania, Russia e Inghilterra e punta a un forte consolidamento. Oltre all’Europa, miriamo al presidio di Stati Uniti, Corea e Cina", ha spiegato il CEO Fabio Malloni.