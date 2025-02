Geox e il grande freddo. Tessuti innovativi e tecnologie traspiranti

La nuova collezione abbigliamento Geox per il prossimo autunno/inverno è un inno al pensiero positivo e dinamico che accompagna ogni occasione della vita delle donne contemporanee, divise tra impegni e situazioni diverse. I tessuti sempre innovativi e le tecnologie traspiranti brevettate Geox in linea con le tendenze più attuali, con grande attenzione alla sostenibilità. Gran parte delle imbottiture e molti tessuti esterni e fodere fanno ricorso a materiali riciclati.

Morbidi e intensi, i toni che dominano nella prima parte della collezione scelgono delicate sfumature gesso, cammello con accenti di grigio metal canna di fucile che interpretano la natura della stagione fredda. Il tecnologico softshell e la femminilità delle nuove eco-pellicce si coniugano sapientemente. Parka e bomber si arricchiscono di aspetti visone in tonalità chiare e calde con i tocchi antracite delle maxi zip e delle macro stampe all’interno delle giacche.

Amphibiox e Any Weather Condition rappresentano il nuovo paradigma dell’abbigliamento antipioggia. I capi Amphibiox sono impermeabili, antivento, hanno cuciture termonastrate ma creano al loro interno un microclima ideale grazie alla tecnologia brevettata Geox. Any Weather Condition protegge e lascia respirare in virtù del materiale utilizzato anche per la fodera interna.

La novità è rappresentata dal parka dalla linea oversize in versione corta e lunga, con gilet interno staccabile. Nei capi per il grande freddo, il piumino diventa importante, capace di sfidare le temperature più rigide, come il parka in softshell riciclato o la giacca bomber corta in tessuto laminato canna di fucile. L’attitudine sportiva dei capi Spherica si rinnova grazie anche a giacche ultralight in un nuovo tessuto leggerissimo, con trapuntatura a ultrasuoni e imbottitura riciclata. Il design dei capi è rinnovato, con un twist più femminile.