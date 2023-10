Oviesse, ecco Altavia: la collezione sci e outdoor firmata da Deborah Compagnoni

Milano, 11 ottobre 2023 - Lei, Deborah Compagnoni, è la sciatrice più vincente di sempre: la prima atleta, nella storia dello sci alpino, ad aver vinto una medaglia d’oro in tre differenti edizioni dei Giochi olimpici invernali. 3 ori mondiali e 44 podi in Coppa del Mondo (di cui 16 vittorie). 3 ori e 1 argento Olimpici. Oggi è Ambassador della fondazione Milano-Cortina 2026 per le Olimpiadi e le Paralimpiadi, con l’obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale, a cui tiene molto. È impegnata nel sociale con la sua Associazione Sciare per la Vita odv e come Ambassador Unicef. È mamma di Agnese, Tobias e Luce. Lui, Stefano Beraldo, è amministratore delegato di OVS Spa che conta oltre 2000 negozi in Italia e all'estero e nel 2022 ha registrato vendite pari a 1.513 milioni di euro e un EBITDA di €180,2m, un manager del fashion vincente e visionario. Insieme oggi hanno presentato a Milano ancora una novità per la catena di store democratici, ora famosissima per le collezioni OVS firmate da Massimo Piombo per uomo, donna e bambini. Una novità che farà ancora più innalzare la curiosità e l’interesse dei clienti e le vendite di conseguenza. Si chiama infatti Altavia by Deborah Compagnoni, la collezione sci e outdoor realizzata in collaborazione con la campionessa italiana di sci più vincente di sempre, oggi icona dello sport.

Nelle ultime stagioni, OVS ha ampliato la propria offerta di prodotto, inserendo collezioni dedicate al mondo dell’outdoor e dello sport con una particolare attenzione alla ricerca di materiali e forme in grado di soddisfare le esigenze delle diverse attività.

“La collezione sci è una tappa importante nel percorso di OVS nel mondo dell’abbigliamento sportivo dove l’approccio tecnico è fondamentale per aggiungere valore all’offerta – dice Stefano Beraldo, Amministratore Delegato di OVS – Con Altavia by Deborah Compagnoni, simbolo di eccellenza nel mondo dello sci, ma anche attenta conoscitrice del prodotto e delle esigenze di chi lo utilizza, vogliamo raggiungere tutti gli sportivi che, praticando lo sci ad ogni livello, richiedono all’abbigliamento le giuste caratteristiche qualitative per sentirsi a proprio agio con un prodotto di alta qualità, tecnica ed estetica, ad un prezzo sorprendentemente accessibile”.

Felice di questa chance nella moda anche la campionessa del mito dello sci. “Sono molto onorata e orgogliosa di aver collaborato con il team OVS per la collezione Altavia – dice Deborah Compagnoni – portando tutta la mia esperienza sia a livello tecnico - dopo tanti anni di gare e agonismo - sia a livello stilistico per chi, come me, pratica con piacere lo sci alpino e lo sci alpinismo (skimo), disciplina che diventerà olimpica nelle prossime Olimpiadi Milano Cortina 2026. Aver contribuito alla realizzazione di linee donna, uomo e bambino che uniscono design, performance e qualità a un prezzo accessibile è motivo di grande soddisfazione: con OVS lo sport diventa davvero per tutti. Penso poi - continua la Compagnoni - che il nome della collezione Altavia sia giusto per questo progetto e per i capi realizzati ed è per me particolarmente evocativo e caro perché la mia famiglia vanta generazioni di Guide Alpine che praticano la loro attività estiva ed invernale molto spesso nelle Alte Vie”.

Ed è proprio dal nome del primo dei grandi percorsi dolomitici - Alta Via n1, detta la classica – che prende il nome la collezione. Una perfetta unione fra stile e tecnologia che garantisce ottime performance per gli sportivi, e non solo.

La collezione Altavia, per uomo, donna e bambino, è pensata per rispondere a elevati requisiti tecnici: protezione dal vento, dall’umidità e dal freddo, ma anche ampia libertà di movimento, traspirabilità e aderenza. I colori sono: il nero, il bianco; azzurro e rosa corallo per la donna e la bambina, blu elettrico e giallo per l’uomo e il bambino.

A completamento dell’offerta sci e outdoor di OVS, ad Altavia si aggiungono la collezione sci PIOMBO, monocromatica (solo nera, con dettagli bianchi per la donna) e la collezione Maui&Sons, pensata per chi pratica snowboard (fit oversize come piace a chi surfa sulla neve e fantasie street).

Le collezioni sci e outdoor saranno in vendita da novembre in una selezione di store OVS e su OVS.it.