Gli spazi della Fortezza da Basso nel cuore di Firenze accolgono il mondo poliedrico e internazionale di Pitti Uomo. Sono in totale cinque le sezioni - Fantastic Classic, Futuro Maschile, Dynamic Attitude, Superstyling e I Go Out – che presentano le collezioni primavera estate 2025: dal classico all’informale, passando per il mondo della

ricerca e dell’outdoor. A queste si aggiunge la presenza delle aree speciali dedicate a S|Style e a Vintage Hub Circular Fashion.