Il cardigan, un trend autunnale che non passa mai di moda

Il cardigan, diventato un elemento essenziale nel guardaroba maschile e in quello femminile in autunno, è disponibile in una varietà di stili, tra cui micro ed elegante, maxi e confortevole, lungo e decorato o semplice a coste, in colori vivaci o neutri che possono essere facilmente abbinati a qualsiasi outfit.

Caratteristiche

Il cardigan è sostanzialmente una giacca in maglia, spesso realizzata con materiali pregiati come il cashmere, la lana vergine o il mohair. È caratterizzato da maniche lunghe o a tre quarti e da una fila di bottoni centrali nella parte anteriore. All'inizio era un capo indossato principalmente dagli uomini come parte dell'uniforme militare. Era un capo comodo e pratico per i soldati durante le campagne militari. Ha poi iniziato a diffondersi nella moda femminile nel corso del XX secolo. Fondamentale, anche da questo punto di vista, è stato il contributo di Coco Chanel.

Star

Il successo del cardigan si rinnova di stagione in stagione per la sua versatilità e per la praticità. Può essere indossato come uno strato esterno leggero durante le giornate fresche dell'autunno o come uno strato interno sotto un cappotto invernale più pesante quando fa molto freddo. Reso celebre da icone come Grace Kelly, Audrey Hepburn e Jackie Kennedy, oggi è sfoggiato da tanti personaggi famosi che amano questo capo classico indossandolo con uno stile più contemporaneo, dalla principessa Kate Middleton all’attrice Katie Holmes, fino alla cantante Taylor Swift, per non dimenticare star maschili come Chris Evans e Harry Styles.

Moda donna autunno 2023

Traforati, intrecciati e intarsiati, corti, midi o lunghi, i modelli femminili di cardigan per l’autunno inverno 2023 2024 possono essere indossati con altri pezzi forti della stagione, tra cui pantaloni cargo, jeans, gonne a pieghe e ballerine. Oltre ai classici toni neutri come il nero, il grigio e il beige troviamo il bordeaux, l’azzurro carta da zucchero e il rosa Barbie.

Moda uomo autunno 2023

Anche nei cardigan maschili più alla moda ritroviamo un mix di elementi vintage e contemporanei. I modelli più cool sono caratterizzati dall'uso di trecce, tessuti a coste, tagli oversize, tonalità neutre (grigio, blu navy, nero, beige) e bottoni dallo stile retrò. Possono essere usati al posto del cappotto nelle giornate con un clima ancora mite oppure al posto dei più tradizionali maglioncini girocollo. A seconda dei contesti e delle preferenze possono essere abbinati a magliette o camicie (soprattutto quelli con lo scollo a V), jeans o pantaloni eleganti e un paio di mocassini o scarpe stringate.