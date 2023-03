Brunello Cucinelli lancia i suoi profumi per lei e lui

I nuovi profumi di Brunello Cucinelli per lei e lui

Milano, 28 marzo 2023 - Due eccellenze italiane unite nel segno fascinoso del profumo e nel rispetto dell’ambiente per un Pianeta sempre più sostenibile. Sono la casa di moda Brunello Cucinelli, basata a Solomeo alle porte di Perugia, ed EuroItalia, azienda leader che produce e distribuisce prodotti di profumeria e cosmesi a forte vocazione internazionale. Il tutto battezzato dall’amicizia e la stima che lega i due imprenditori, Brunello Cucinelli e Giovanni Sgariboldi con le loro famiglie, che oggi hanno presentato a Milano al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia le due profumazioni rinchiuse in flaconi di pura essenzialità. Si chiamano ‘Brunello Cucinelli pour Femme’ e ‘Brunello Cucinelli pour Homme’.

Nate dalla collaborazione con EuroItalia, eccellenza italiana con una spiccata vocazione internazionale specializzata nella creazione e distribuzione di fragranze di lusso, le due fragranze si propongono – ciascuna a modo suo e con le sue peculiarità – come raffinate ambasciatrici della cultura del bello e dei valori artigiani che la Casa di Moda Brunello Cucinelli coltiva da sempre, nel più armonioso accordo con il Creato e secondo il fondamentale valore della Umana Sostenibilità.

Entrambi i profumi traggono ispirazione dalla terra umbra e mirano ad armonizzare tra loro diversi elementi ispiratori come, per esempio, il dolce paesaggio collinare puntellato da alti ed eleganti cipressi, l’antica storia di piccoli borghi come il Castello di Solomeo, il gusto dell’arte medioevale, la spiritualità e la forza degli ideali.

Partnership tra Brunello Cucinelli ed EuroItalia

La fragranza per la donna, nata dall’incontro tra Brunello Cucinelli e il naso Daphné Bugey nel segno di una preziosa semplicità, esalta tra le altre le note di castagna, di agrumi (bergamotto, mandarino, ma anche fiore d’arancio), di pepe rosa e legni pregiati. La fragranza per l’uomo, ricca della sapienza del maestro profumiere francese Olivier Cresp, dà voce all’essenza di cipresso in armonico equilibrio con quella speziata del ginepro e con altri ricercati ingredienti come per esempio l’angelica, il pepe nero, la salvia sclarea e lo zenzero. Il processo di studio, ricerca e produzione è’ stato lungo e ponderato, nel segno di quell’eccellenza che contraddistingue le due realtà aziendali.

“Sono particolarmente lieto di annunciare la nuova produzione che vede aggiungere alla linea di eleganza della nostra Casa di Moda due profumi, uno per donna e uno per uomo. Diversi anni fa, quando scomparve un mio carissimo amico che produceva essenze aromatiche, un’anima bella, sognai che un giorno avrei dedicato a lui un nuovo prodotto che lo ricordasse - ricorda Brunello Cucinelli che ha fondato la sua impresa nel 1978 -. Oggi rendo reale quel sogno, che non ho mai abbandonato per tutti gli anni, e proprio la durata, che ritengo un grande valore, mi ha ispirato in tale scelta, nel considerare quanto a lungo i profumi, dall’oriente antico all’occidente moderno, hanno affascinato donne e uomini e hanno accompagnato la loro vita. Mi piace pensare che un profumo moderatamente utilizzato sia come una carezza, che insieme alla fiducia dona alla persona umana una visione a colori del mondo”.

Anche Giovanni Sgariboldi, fondatore e presidente di EuroItalia condivide con Brunello Cucinelli l'attenzione all'eccellenza, alla qualità, al dettaglio, all'innovazione, alla creatività. “La nostra conoscenza del mercato - dice Sgariboldi - e dell'alta tecnologia utilizzata nel nostro settore specifico, ci hanno permesso di trasferire la moda e il design di Brunello Cucinelli in queste creazioni olfattive di lusso”.