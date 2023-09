Brunello Cucinelli compie 70 anni: “Ragazzi tornate a sognare”

Solomeo (Perugia), 4 settembre 2023 – “Ragazzi tornate ad innamorarvi, tornate a curare quel mal dell’anima che è oggi il nostro compagno di viaggio. Abbiate il coraggio di tornare a sognare, sentitevi responsabili delle bellezze del mondo. Tornate ai grandi valori della scrittura e della lettura umana anche in questi tempi di intelligenza artificiale!”. Così Brunello Cucinelli ha parlato ai 570 invitati domenica sera a Solomeo, il borgo antico dove ha sede la sua azienda e dove vive da sempre con la moglie Federica e tutta la famiglia, per una sfilata di moda nell’anfiteatro sotto lo sguardo di una grande testa dell’Imperatore Adriano, prima della cena di gala e dello scoppiettante taglio della torna.

Patrick Dempsey e Brunello Cucinelli

Il grande imprenditore-stilista e re del cashmere made in Italy che tutto il mondo ammira si è rivolto in modo particolare alle giovani generazioni che hanno il compito di preservare il nostro Pianeta. “Proviamo ad essere persone per bene, come mi raccomandava sempre mio padre Umberto, a questo discorso ho lavorato tre giorni tanto sono emozionato e vi ringrazio di essere qui con me stasera - continua Brunello Cucinelli che ricorda la sua infanzia in campagna, lo splendore delle notti stellate, la dignità della povertà, l’affetto grande di mamma e babbo, la gioventù bella e la sfida della sua impresa umanistica condivisa sempre con sua moglie Federica e ora coi tanti lavoratori che sono la sua grande famiglia d’elezione – Qui a Solomeo c’è lo splendore della mia anima e stasera l’emozione è tanta. Penso alle mie fonti di ispirazione, i santi e i filosofi dell’antichità, quelli che mi hanno insegnato che non può esserci dignità morale senza umanità, coi profitti mai disgiunti dall’etica, coi luoghi di lavori belli e i salari migliori”.

Poi ha ricordato la moglie Federica, le figlie Camilla e Carolina, i nipoti e i generi e con loro ha fatto un bel ritratto di famiglia. Ha ricordato gli amici, quelli di gioventù e anche quei 5 amici dell’infanzia che non ci sono più e che porta nel cuore, ha ringraziato clienti e giornalisti che lo hanno sostenuto e hanno creduto nel suo lavoro, “la nostra bella Italia che dobbiamo tutti onorare”.

Bianca Balti

Tra gli ospiti Vanessa Kirby, Patrick Dempsey, Jonathan Bailey, Bianca Balti, Claudio Santamaria, Ahley Park, Alessandra Mastronardi, Valentina Bellè, David Gandy, Olivia Palermo, Leonie Hanne e molti altri.

Tra i modelli presenti che hanno dato vita a una sfilata di collezioni bella e intensa ecco Bianca Balti, Eva Herzigova, Isabel Goulart, Mark Vanderloo con il figlio Mark Jr, James Turlington e Lucky Blue Smith. Poi il cocktail e l'attore Claudio Santamaria che ha recitato un pezzo del Canto nr 4 della Divina Commedia. L’attrice di teatro Ilaria Genatiempo ha letto un passaggio del Cantico dei Cantici di San Francesco. Poi la grande cena di gala con le specialità di Vittorio che sempre presiede e delizia le occasioni di festa di Cucinelli e infine la torta con le 70 candeline per questo compleanno tutto da ricordare. Come regalo della famiglia una statua di marmo di Apollo che gli farà certo molta compagnia. Buon Compleanno Brunello!