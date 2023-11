La borsa a mezzaluna, l’accessorio protagonista dell’autunno-inverno

Nei guardaroba di questa stagione, tra i grandi protagonisti, c’è anche il ritorno della borsa a mezzaluna, una rivisitazione delle classiche borse hobo già comparse un paio di anni fa e ancora adesso di tendenza.

Caratteristiche

La borsa a mezzaluna è un tipo di borsa dalla forma arrotondata e il cui design è ispirato alla forma della mezzaluna, da cui deriva il suo nome. La chiusura superiore segue la linea semicircolare. Questa tipologia di borse è popolare grazie alle loro dimensioni, che solitamente non sono né troppo piccole né troppo grandi. Dunque sono pratiche e versatili. E grazie alle loro linee pulite si adattano bene a qualsiasi outfit, dal mattino alla sera.

Outfit

Tendenzialmente, infatti, la borsa a mezzaluna sta bene con diversi stili di abbigliamento, senza troppi limiti. - Sta bene con uno stile casual, quando si abbina, per esempio, a un paio di jeans aderenti, una camicia oversize o una maglietta basic, e delle sneakers o stivaletti. - Se si vuole puntare su un’eleganza urbana e metropolitana, si può indossare un completo blazer o una giacca di pelle, con pantaloni skinny o a palazzo e una gonna lunga. Ai piedi, stivaletti o pumps dal tacco alto. - Questa borsa, inoltre, per il suo design particolare, aggiunge un tocco di femminilità quando è accostata a un abito romantico, anche dal sapore vintage o boho-chic, o una gonna midi, completati da una camicia o un top raffinato, e delle ballerine o tacchi medi.

Materiali

Le borse a mezzaluna possono essere realizzate in diversi materiali. Quelle in tessuto, spesso disponibili anche sotto forma di comode tracolle, consentono la massima libertà di movimento, sono un'ottima soluzione per chi ha uno stile di vita dinamico e si sposta in città tra mille impegni. Per un look più ricercato, meritano di essere prese in considerazione anche quelle in pelle o in camoscio, proposte in tutti i colori, dalle nuance pastello, più delicate, a quelle più grintose e fluo, fino a quelle più classiche e sempre attuali.

Celebrities

La half moon bag fu ideata da Gucci nel 1961 e divenne un'icona degli anni Settanta grazie a Jackie Kennedy, che la indossò in molte occasioni. Originariamente chiamata G1244 al momento del suo lancio nel 1961, il marchio fiorentino iniziò successivamente a chiamarla ‘la Jackie’, poiché veniva spesso fotografata addosso alla Kennedy. Inevitabilmente divenne un’icona fashion. Nel 2020, poi, è stata rilanciata e reinterpretata da Alessandro Michele, allora direttore creativo della maison. Nel corso dei decenni, questa borsa ha subito un'evoluzione. Oggi viene proposta in una versione ancora più leggera e contemporanea. Spesso, per esempio, è dotata di manici circolari che la rendono ancora più pratica, adatta alle esigenze quotidiane. In tempi più recenti hanno sfoggiato vari modelli di borsa a mezzaluna Kendall Jenner, Kaia Gerber, Hailey Bieber, Bella Hadid, Emma Corrin, Cate Blanchett, solo per citarne alcune, per non dimenticare Harry Styles.