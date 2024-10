Hedi Slimane lascia Celine, andrà da Chanel? Il gossip del fashion impazza

Parigi, 2 ottobre 2024 - Dopo tante voci, oggi a conclusione dei nove giorni di sfilate per il pret-à-porter femminile dell’estate 2025, arriva finalmente la notizia che per tanti clienti sarà come una campana che suona a morto: Hedi Slimane, creativo eccelso e di grande esperienza, non è più l’artista, il direttore creativo e dell’immagine di Celine, marchio che guidava dal 2018 e di cui pochi giorni fa ha svelato solo on line la collezione. Schivo, quasi timido, Hedi ha un mare di ammiratori tra uomini e donne nel mondo: ha 56 anni, è francese nato a Parigi ma di padre tunisino, bancario, e mamma italiana, sarta, ha due lauree in giornalismo e storia dell’arte, è appassionatissimo di fotografia e assai affermato in questo campo ed ha un curriculum nel fashion che pochi possono raccontare.

Ma oggi il Gruppo LVMH che fa capo al magnate Bérnard Arnault, l’uomo più ricco del mondo che lo ha sempre stimato, annuncia l’addio tra stilista e società, nonostante i 2,5 miliardi di fatturato Celine nel 2023, dopo aver fatto un’operazione magnifica di riposizionamento del brand, nel segno della più classica e raffinata femminilità parigina lanciata dalla fondatrice Céline Vipiana (ora il marchio con Hedi ha perso l’accento) e da lui veicolata nell’eccellenza anche nelle collezioni maschili e nella profumeria. Del resto proprio Slimane ha segnato l’epoca degli abiti maschili superslim tanto da aver intrigato non poco Karl Lagerfeld che si sottopose a una dieta rigorosissima per indossare i completi prima di Yves Saint Laurent Homme e poi di Dior Homme che hanno segnato gli anni Novanta e Duemila.

Adesso si apre la successione da Celine mentre per Slimane si continua a parlare di un probabilissimo approdo da Chanel, maison orfana ormai dell’allieva di Karl Kaiser, Virginie Viard che ieri ha mandato in passerella al Grand Palais appena restaurato proprio da Chanel la prima collezione disegnata dall’ufficio stile interno.

Ma chi andrà da Celine? Forse Pieter Mulier, attuale direttore artistico di Alaia, o Michael Rider, senior brand creative di Polo Ralph Lauren. Ma le scommesse sono aperte e il gossip della fantamoda impazza.