Aquis Chronograph. Iconico performante e sostenibile

Una casa orologiera svizzera conosciuta da sempre per la qualità dei suoi prodotti e per i costi sempre invitanti, rispetto alla concorrenza. Tra i segnatempo più iconici c’è sicuramente l’Aquis Chronograph, orologio dotato di una enorme cassa in acciaio (45,50 mm) e di una lunetta unidirezionale con inserti in ceramica nera. Il modello può essere acquistato sia con il cinturino in caucciù che con il bracciale in acciaio. Il quadrante è blu sfumato, indici e lancette sono ben visibili nell’oscurità grazie a inserti di SuperLuminova BG W9. É animato da un calibro automatico su base Sellita modificato da Oris. Può scendere in profondità sott’acqua fino a 200 metri.

Dal 1904 Oris produce a Hölstein splendidi orologi meccanici che donano gioia e fanno sorridere le persone. Per sua espressa filosofia l’azienda continuerà a farlo, forte di 120 anni di innovazioni e indipendenza e pioniera di un’orologeria sostenibile e sensata per i cittadini del mondo di oggi. Il futuro ci aspetta. Proprio sul tema del rispetto del Pianeta, merita sottolineare che Oris è un’azienda a impatto climatico zero. Il progetto ’Change for the Better’ influenza le scelte e la visione aziendale in modo green e responsabile. "Indipendenza significa agire liberamente. E fare la cosa giusta".

E.S.