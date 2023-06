L'estate addosso: gli accessori “indispensabili”

Bel tempo si spera, perché, se così fosse, i fine settimana di giugno diventano facile e felice preludio delle vacanze estive. Un paio di giorni al mare o in montagna distendono umore e spirito. Ma cosa mettere in borsa? Un bagaglio leggero si compone di pochi pezzi chiave e molti accessori. Quali sono, allora quelli “indispensabili” per questa estate 2023? Gli accessori sono, per definizione, elementi per definire, arricchire, personalizzare ed elevare l'outfit. In un interessante podcast di Ansa Voice Magazine di Alessandra Magliaro (podcast accessori), curatrice del portale di Ansa Lifestyle, vengono illustrate le tendenze di questa stagione rispetto agli accessori moda, sulla base di un'analisi condotta dalla piattaforma Stylight su 120 milioni di utenti on line. Dalla ricerca emerge che le parole chiave per gli accessori questa estate sono “audacia” e “individualità”. Osare, dunque, in nome dell'affermazione della propria personalità.

Gli accessori sul podio, tra borse e cappelli

Sul podio degli accessori più ricercati troviamo le borse di rafia, in formato extra large, ovvero le tote bag grandi e capienti che lungi dall'essere compagne di avventure solo al mare, si trasferiscono felicemente in città e, nelle versioni pochette e mini tracolle, sono perfette anche la sera. Nei toni naturali o in tinte vivaci, queste borse sanno dare un tocco easy a ogni outfit. Amatissime anche le borse in tela anche qui più o meno minimal o più o meno impreziosite da ricami e dettagli: ce n'è per tutte le fasce di prezzo e per tutti i gusti. Al secondo posto, sempre secondo l'analisi di Stylight, troviamo i cappelli a secchiello all'uncinetto. Monocolore, a righe, multicolore, combinano il fascino vintage degli anni '70 e l'estetica boho-chic sono incantevoli in abbinamento a vestiti lunghi bianchi o beige e sandali bassi. Troviamo super chic anche le versioni “a cuffietta” in nero o impreziosite da perline e paillettes. Ed è uncinetto-mania anche negli abiti, sempre sull'onda del ritorno dell'estetica anni '70, che saranno più che mai di moda nelle località vacanziere di questo 2023, dalla spiaggia alle feste serali. Grande classico che non accenna a tramontare, e che anzi continua a spopolare, è il cappello da baseball. Da quelli iconici griffati New York Yankees fino alle versioni d'alta moda proposte da Celine e Vetements, in stile più o meno casual o elegante, si afferma sempre più come accessorio essenziale per ogni occasione della stagione estiva.

Rose tridimensionali e occhiali da sole

Tra le new entry nelle tendenze moda per questa estate sono le rose 3D: adornano abiti e accessori. Dalle spille, ai ricami in evidenza, gli accessori a forma di questo fiore simbolo del romanticismo sono tra i dettagli moda più ricercati. Combinano fascinano retrò ed eleganza gli occhiali da sole oversize, must per questa stagione. Non c'è brand che non li abbia proposti in questa “misura”, proponendoli sia nelle versioni classiche in nero che multicolore sia con design futuristici. E l'amore per le atmosfere anni '70 scatena anche un'altra tendenza molto forte in fatto di occhiali da sole: ovvero le lenti arancioni!

Infradito sì, ma con il tacco

Altra novità stagionale, sempre sotto il segno di una ritrovata femminilità e voglia di seduzione, sono le infradito con il tacco, anche bassissimo ma comunque presente, che convivono fra le tendenze con le versioni classiche e comode. Jennifer Lawrence, per esempio, le ha sfoggiate nientepopodimeno che sul red carpet all'ultimo festival di Cannes per scendere le scale in abbinamento a un elegantissimo e principesco abito rosso!