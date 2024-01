Stivali rossi, come abbinare le scarpe di tendenza dell’inverno 2024

Già da qualche stagione il rosso è un colore che è stato sdoganato, nell’ambito della moda e del design, per utilizzarlo anche al di là del Natale e del Capodanno. Uno degli aspetti più glamour delle tendenze dell’inverno 2024 riguarda per esempio gli stivali rossi e l’abbinamento che può fare la differenza. A seconda dell’accostamento di capi e accessori, così come di altre tinte, si può ottenere un outfit che difficilmente passerà inosservato, ma che, allo stesso tempo, potrà essere elegante e di buon gusto, seppur di impatto.

Casual

Per tutti i giorni, per un’occasione informale come, per esempio, un aperitivo con gli amici senza troppe pretese, gli stivali rossi possono essere indossati sotto a un paio di jeans (data la stagione invernale, le tonalità più scure del denim vanno benissimo). È un tandem suggerito soprattutto se il rosso di questo modello di calzature è particolarmente acceso, vivace e audace, in modo da abbassare i toni, mantenendo però il tocco particolare e grintoso delle scarpe.

Formale

Non è necessario rinunciare a osare in ufficio. Tutto sta nella scelta azzeccata degli stivali rossi e abbinamento conseguente. Per esempio, si potrebbe optare per un paio di stivali color ciliegia, opachi, dalla punta squadrata, portati sotto un paio di pantaloni ampi e sartoriali. Sopra si può mettere un semplice dolcevita. Per aggiungere classe e stile, è perfetto il cappotto lungo nei toni classici e neutri, soprattutto nel color cammello, che si sposa perfettamente con il rosso.

Con le gonne

Per un look morbido e leggermente retrò, con gli stivali rossi si può indossare un’ampia gonna a ruota, con un maglioncino o una camicetta. Se invece si desidera un effetto più accattivante, sempre a seconda del contesto e se ci si sente a proprio agio si potrebbero mettere dei cuissardes rossi, che arrivano fino al ginocchio, con una minigonna. In questo caso optare per un look monocromatico potrebbe aiutare a slanciare la figura. E per sdrammatizzare si può indossare anche un cappello in feltro o un berretto in maglia, una borsa a tracolla o a zainetto.

Colori

Per quel che riguarda gli stivali rossi e l’abbinamento cromatico, in generale con nero, bianco, beige, crema, sabbia e rosa cipria non si sbaglia. Il colore dell’anno, per il 2024, è il Peach Fuzz: l’accoppiata può risultare vincente se si predilige la giusta tonalità di rosso, in questo caso nei toni del ciliegia, del corallo, del fragola o del bordeaux. Se si desidera staccare e giocare con i contrasti, gli stivali rossi possono essere abbinati a capi e accessori verde smeraldo o blu navy.