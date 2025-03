Telecamera Wi-Fi da interno: sensore 2K e tante funzioni smart a 26€ su Amazon

Per massimizzare la sicurezza in casa è possibile puntare sulla telecamera Wi-Fi da interno di YESYAMO, dotata di sensore 2K e di tante funzionalità smart, con la possibilità anche di utilizzare Alexa. Sfruttando l'offerta in corso su Amazon, in questo momento, la telecamera è ora acquistabile al prezzo di 26,99 euro, importo generalmente riservato ai modelli con sensore con risoluzione più bassa. Per chi acquista due unità, inoltre, c'è anche uno sconto aggiuntivo del 5% sul totale.

Telecamera Wi-Fi da interno con sensore 2K: YESYAMO è la scelta giusta

La telecamera Wi-Fi da interno di YESYAMO ha tutto quello che serve per garantire la sicurezza e la sorveglianza di casa o di qualsiasi altro locale. Grazie al sensore da 4 Megapixel, infatti, è possibile catturare video in 2K, migliorando nettamente la qualità delle immagini rispetto alle comuni telecamere con sensore a 1080p.C'è anche la possibilità di sfruttare lo zoom digitale fino a 8x.

Tra le caratteristiche del modello in offerta troviamo la visione notturna oltre alla funzione di tracciamento dei movimenti, con notifiche inviate all'utente. Da segnalare anche il supporto all'audio bidirezionale oltre che la possibilità di utilizzare Alexa.

Il sensore può essere ruotato lungo l'asse orizzontale (fino a 355 gradi) e lungo quello verticale (fino a 53 gradi) per andare a monitorare meglio tutto l'ambiente. C'è anche uno slot per schede microSD che consente di sfruttare anche l'archiviazione in locale e non solo quella in cloud.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la telecamera YESYAMO descritta in precedenza con un prezzo scontato di 26,99 euro e con uno sconto aggiuntivo del 5% per chi sceglie di acquistare due unità. L'offerta è valida solo per un breve periodo.