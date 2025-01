SunData 16GB: 2 chiavette USB compatte e resistenti con luce LED, perfette per ogni uso

SunData è un brando attivo nella produzione di memorie e dispositivi d'archiviazione e oggi, su Amazon, le due chiavette USB da 16GB vengono vendute al prezzo di una: lo sconto attivo è pari al 5% e il costo finale d'acquisto per entrambe le Pendrive è di 8,54€.

Chiavette USB: 2 al prezzo 1, offerta Amazon

Due chiavette USB da 16GB in metallo, oggi sono loro le protagonista di questa promozione Amazon per quel che riguarda i dispositivi d'archiviazione. Si tratta di due device plug & play, non è necessario installare alcun software, basta collegarle e utilizzarle.

Compatibili con PC, laptop, TV, audio per auto e così via. Il design del tappo superiore può evitare la distruzione del segnale USB e fornire una protezione efficace alla porta USB.

Molto adatto per la memorizzazione, il trasferimento e la condivisione di dati digitali, si applica alla memorizzazione di dati di musica, foto, film, disegni, manuali, programmi, dispense, ecc.

Si tratta di un dispositivo veloce e con una buona capacità d'archiviazione da 16GB (disponibile anche in versioni più capienti). Supporta Windows 7/8/10 / Vista / XP / 2000 / ME / NT Linux e Mac OS. USB 2.0 ad alta velocità.

Presente un indicatore LED che indica lo stato del trasferimento a colpo d'occhio. Si tratta di due pennette USB molto affidabili e di qualità che garantiscono velocità nello spostamento nei file, grande durabilità del supporto e a loro volta grande capacità d'archiviazione.

