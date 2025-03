Soundbar Trust a un prezzo incredibile su Amazon: perfetta da abbinare a PC e laptop

È il momento giusto per acquistare una nuova soundbar per il proprio computer, in modo da migliorare l'audio durante la fruizione di contenuti multimediali e il gaming. Tra le offerte Amazon di oggi c'è un'occasione imperdibile: la Trust GXT 619 Thorne, infatti, è ora disponibile al prezzo scontato di 29,99 euro, raggiungendo il minimo storico sullo store.

Si tratta di una soundbar compatta, alimentata tramite USB e dotata di un sistema di illuminazione regolabile. Grazie alle casse stereo da 12 W, questo modello è in grado di offrire un audio di alta qualità anche con una spesa contenuta. È possibile scegliere tra una versione bianca e una nera. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

Un'ottima soundbar da abbinare al PC

La Trust GXT 619 Thorne ha tutto quello che serve per diventare la soundbar giusta da affiancare al proprio PC. Grazie a un ottimo comparto audio, alla semplicità di collegamento e alle varie funzionalità extra (come il sistema di illuminazione regolabile), la soundbar di Trust è oggi un vero e proprio best buy per tutti.

Anche chi ha un portatile e vuole migliorare la resa audio può collegare questo dispositivo che potrà diventare lo speaker stereo esterno. Il collegamento avviene tramite il jack audio da 3,5 mm mentre via USB è possibile sfruttare l'alimentazione oltre al sistema di illuminazione. La soundbar include al suo interno due speaker stereo per una potenza di picco di 12 W.

Sfruttando la nuova offerta in corso su Amazon è ora possibile acquistare la Trust GXT 619 Thorne con un prezzo scontato di 29,99 euro. Si tratta del minimo storico per questo modello, disponibile con colorazione bianca oppure con colorazione nera. L'offerta è disponibile di seguito ed è valida solo per un breve periodo. La soundbar è venduta e spedita da Amazon.