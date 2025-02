Sicurezza smart per la tua casa a un prezzo super: la telecamera Tapo C410 costa pochissimo su Amazon

Tapo C410 è la telecamera senza fili perfetta per gli esterni e gli interni della tua casa. Perché funzioni è sufficiente aver una rete Wi-Fi attiva, senza necessità di cavi di rete o di alimentazione. E non c'è da temere per la durata della sua batteria: Tapo garantisce fino a 180 giorni con una singola ricarica.

Una telecamera piccola e potente, che offre riprese di altissima qualità giorno e notte. La visione notturna, grazie a sensori ad alta sensibilità e ai faretti integrati, permette riprese a colori anche fino a 9 metri di distanza. A questo si aggiunge l'alert di rilevamento persone, che ti avvisa su app non appena viene individuato un movimento umano sospetto.

Sì, ma quanto costa? Con la super offerta in corso su Amazon puoi averne due in sconto del 29% e se applichi il coupon da 10€ il prezzo scende ancora, per un totale di soli 74,99€. Un vero affare per un dispositivo simile.

La telecamera senza fili Tapo C410 è l'offerta tech del giorno da non perdere su Amazon

Nessun dettaglio sfugge a Tapo C410. La risoluzione video 2K 3MP e il supporto di algoritmi avanzati correggono dinamicamente l'esposizione, catturando immagini di altissima qualità live. Mentre di notte avrai riprese a colori fino a 9 metri. Tutto il girato sarà disponibile sia in storage locale con MicroSD fino a 512 GB (non inclusa) o in storage Cloud con TapoCare.

Del resto, stiamo parlando di una telecamera davvero smart. Tramite l'app Tapo si potranno creare persino delle aree a rilevamento mirato, impostare zone di privacy (che non verranno riprese) e accedere al girato archiviato in locale o in Cloud.

Inoltre, è compatibile con Alexa o Google Assistant per il controllo vocale, potendo contare su un audio bidirezionale con microfono, speaker e allarme integrato. Paura che possa rovinarsi alle prime piogge? Nulla da temere, la protezione IP65 garantisce protezione da acqua e polveri.

Non ti resta che approfittare della promozione incredibile su Amazon per avere due Tapo C410 ad appena 74,99€ grazie alla combo tra sconto del 29% e coupon attivabile dal valore di 10€.