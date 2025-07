Non è un semplice rasoio: Braun con accessori inclusi, affarone al 37% di sconto

Molto più di un rasoio elettrico: il regolabarba Braun Series 5 è un vero e proprio set per la cura di barba e capelli, pensato per diventare il tuo nuovo alleato per l’igiene quotidiana. Oggi è anche in offertissima su Amazon: da 74,99 euro passa a soli 46,99 euro, grazie al 37% di sconto.

Un sistema di regolazione pensato per ogni esigenza

Uno degli elementi che caratterizzano maggiormente questo modello è il sistema PrecisionLock, che consente di selezionare fino a 40 diverse impostazioni di lunghezza, con intervalli di 0,5 mm. Questa funzione permette di ottenere una regolazione estremamente accurata, adatta sia a chi preferisce uno stile curato e definito, sia a chi predilige una barba più lunga e naturale.

Il cuore del dispositivo è rappresentato da una lama ultra affilata, progettata per tagliare anche i peli più difficili con una sola passata. Questo si traduce in una maggiore rapidità nella routine quotidiana e in un risultato più uniforme. La confezione include tre pettini e cinque strumenti di styling, elementi che trasformano il regolabarba in un vero e proprio set per la cura di barba e capelli. La presenza di questi accessori permette di rifinire i dettagli, modellare le basette e intervenire con precisione anche sulle zone più difficili da raggiungere.

Dal punto di vista dell’autonomia, il regolabarba Braun integra una batteria agli ioni di litio che offre fino a 120 minuti di utilizzo senza fili. Questo aspetto si rivela particolarmente utile per chi viaggia spesso. Segnaliamo anche la impermeabilità totale del dispositivo, che consente di utilizzarlo anche sotto la doccia o durante la routine di igiene personale.

Il regolabarba Braun Series 5 si conferma una soluzione versatile e pratica per la cura quotidiana della barba, con una serie di funzioni pensate per rispondere alle esigenze di chi cerca precisione e facilità d’uso. Acquistalo ora su Amazon con un super sconto del 37%.

