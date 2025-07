Meno sprechi, più gusto: forno super compatto De'Longhi in offerta lampo (-38%)

Non rinunciare ai piatti al forno, anche se non hai spazio per un elettrodomestico di dimensioni s tandard: il forno elettrico De’Longhi Sfornatutto ti permette di preparare qualsiasi cosa, in formato compatto. Al momento puoi acquistarlo a soli 111,99 euro, in offerta lampo al 38% di sconto.

Un formato compatto che trova spazio ovunque

Pensato per chi vive in ambienti dalle dimensioni contenute o desidera integrare un secondo forno nella propria cucina, il forno De'Longhi Sfornatutto si caratterizza per misure ben calibrate (51 x 40 x 25,5 cm) e una finitura argento discreta ed elegante. Nonostante il suo ingombro ridotto, la capacità interna di 14 litri consente di cucinare una vasta gamma di preparazioni, senza sacrificare la praticità d’uso.

Uno degli aspetti che colpisce di questo modello è la presenza di cinque modalità di cottura, pensate per offrire una soluzione adatta a ogni ricetta. Si va dalla cottura ventilata, ideale per ottenere risultati omogenei grazie alla distribuzione uniforme del calore, alla modalità tradizionale per le preparazioni più classiche. Non manca la funzione grill, perfetta per gratinare e dorare, così come le opzioni di scongelamento e mantenimento in caldo.

Dal punto di vista tecnico, il forno offre una potenza di 1400 W e la possibilità di regolare la temperatura in un intervallo compreso tra 100 e 220°C. Il timer da 120 minuti con segnale acustico e autospegnimento contribuisce a garantire sicurezza e precisione durante la cottura. L’interno antiaderente rappresenta un ulteriore punto di forza, poiché facilita la pulizia e limita la formazione di residui ostinati, un dettaglio spesso sottovalutato ma che fa la differenza nell’uso quotidiano.

Il forno viene fornito con due griglie cromate che permettono di cuocere su più livelli, un piatto pizza dedicato e un vassoio raccogli briciole pensato per mantenere l’apparecchio sempre pulito e ordinato. La porta a doppio vetro contribuisce a ridurre la dispersione di calore, mentre l’illuminazione interna consente di monitorare la cottura senza dover aprire lo sportello.

Il forno compatto De’Longhi è in grado di coniugare prestazioni professionali con semplicità d’uso: per questo motivo non devi assolutamente perderti l’offerta in corso. Portati a casa il fornetto con uno sconto del 38%.

